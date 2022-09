Alì Terme. Un concorso fotografico per sciogliere le tensioni del primo giorno di scuola - Tempostretto

La dirigente scolastica Carbone: "Vogliamo rivolgere l'attenzione alle sensazioni più belle"

ALI’ TERME – Il primo giorno di scuola richiama alla memoria di ciascuno intense emozioni e rappresenta a volte anche un momento di preoccupazione per genitori e alunni. Per sciogliere le tensioni e rivolgere l’attenzione alle sensazioni più belle che diventeranno i ricordi di domani la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme, Maria Elena Carbone, ha lanciato un concorso fotografico agli alunni dell’Istituto sul primo giorno di scuola. “Si sente il bisogno di gettarsi alle spalle la pandemia – ha spiegato – e dall’altro ricominciare con grinta proponendo attività formative creative così da coinvolgere maggiormente i ragazzi”. Il concorso è finalizzato a catturare le emozioni, i sorrisi, le paure, le relazioni di amicizia, la gioia di ritrovarsi davanti al portone al suono della campanella. Tutte le foto saranno esposte in una piccola mostra fotografica e i vincitori saranno premiati da una commissione appositamente costituita da docenti interni e da un esperto esterno. La comunità scolastica ha mostrato grande entusiasmo all’iniziativa e si attende il 14 settembre per dare il via agli scatti.