Alimenti esposti a contaminazione. Sospesa una macelleria, multa da 140mila euro

I controlli dei carabinieri, denunciato il titolare

I carabinieri di Milazzo hanno accertato una serie di irregolarità e denunciato il titolare di una macelleria. Sono state contestate violazioni per detenzione di alimenti esposti a contaminazione con conseguente potenziale rischio per la salute pubblica, omessa sottomissione dei lavoratori alla prevista visita medica preventiva sanitaria, mancata formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e impiego di lavoratori non regolari.

Inoltre sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 140.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività.