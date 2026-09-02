 Alimenti esposti a contaminazione. Sospesa una macelleria, multa da 140mila euro

Alimenti esposti a contaminazione. Sospesa una macelleria, multa da 140mila euro

Redazione

Alimenti esposti a contaminazione. Sospesa una macelleria, multa da 140mila euro

mercoledì 02 Settembre 2026 - 09:32

I controlli dei carabinieri, denunciato il titolare

I carabinieri di Milazzo hanno accertato una serie di irregolarità e denunciato il titolare di una macelleria. Sono state contestate violazioni per detenzione di alimenti esposti a contaminazione con conseguente potenziale rischio per la salute pubblica, omessa sottomissione dei lavoratori alla prevista visita medica preventiva sanitaria, mancata formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e impiego di lavoratori non regolari.

Inoltre sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 140.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività.

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