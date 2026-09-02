 Messina. 4 milioni e mezzo per nuovi autobus

Messina. 4 milioni e mezzo per nuovi autobus

Redazione

Messina. 4 milioni e mezzo per nuovi autobus

mercoledì 02 Settembre 2026 - 10:00

I fondi Mase serviranno ad ammodernare la flotta del trasporto pubblico. Il sindaco Basile: "Investimento per una mobilità più sostenibile"

In arrivo oltre 4,5 milioni di euro destinati al rinnovo e al potenziamento della flotta dei mezzi del trasporto pubblico locale della città metropolitana di Messina. Le risorse provengono direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito del Decreto direttoriale numero 266 del 22 luglio 2026, attuativo del programma nazionale da 100 milioni di euro per l’ammodernamento dei veicoli del trasporto pubblico.

Ad annunciare la novità è il primo cittadino, Federico Basile, che sottolinea l’importanza del finanziamento statale: «Oltre 4,5 milioni di euro per il rinnovo e il potenziamento della flotta dei veicoli destinati al trasporto pubblico locale per la città metropolitana di Messina».

Il sindaco rimarca quindi la continuità dell’intervento amministrativo sul settore della viabilità urbana: «Si tratta di fondi che consentiranno di proseguire nel percorso di ammodernamento e potenziamento del trasporto pubblico».

In conclusione, Basile evidenzia gli obiettivi dell’operazione per il territorio: «Un investimento concreto per una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile, al servizio dei cittadini».

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