Messina. Mense scolastiche, bando da 2 milioni e mezzo per il nuovo anno

Domande entro il 29 settembre

È stata pubblicata la gara d’appalto europea ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori della città per l’anno scolastico 2026-2027. La procedura, basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede un valore stimato complessivo di 2 milioni 568mila euro al netto dell’Iva. A gestire l’iter della gara è l’Atm per conto del Comune, con una durata del servizio programmata dal 1° ottobre 2026 al 31 maggio 2027 e comprensiva dell’opzione per il quinto d’obbligo.

Il disciplinare di gara assegna un peso nettamente prevalente alla qualità dell’offerta tecnica rispetto alla componente economica. Su un totale di 100 punti disponibili, all’offerta economica viene riservata una ponderazione massima di 20 punti, calcolata tramite il ribasso percentuale unico applicato sull’importo a base d’asta.

I restanti 80 punti sono suddivisi in base alle garanzie di qualità del servizio somministrato ai ragazzi. In particolare, il punteggio più alto è attribuito alle caratteristiche del centro di cottura, che da solo vale fino a 20 punti. Importanza prioritaria viene data anche alla provenienza e alle caratteristiche dei prodotti somministrati e al possesso delle certificazioni necessarie, per le quali sono previsti fino a 15 punti ciascuna. La valutazione complessiva premia infine con 9 punti le modalità di trasporto dei pasti, con 8 punti la gestione e organizzazione del personale oltre agli aspetti di impatto sociale, e riservando un massimo di 5 punti per le eventuali proposte migliorative presentate dalle ditte.

Tutte le imprese interessate dovranno trasmettere la documentazione in formato elettronico attraverso il portale appalti dedicato del Comune. La data limite per l’invio delle domande è fissata per le ore 10 del 29 settembre 2026, mentre le operazioni di apertura delle buste digitali prenderanno il via alle ore 12 dello stesso giorno. Le proposte presentate dovranno rimanere vincolanti per la ditta offerente per una durata di almeno 180 giorni.