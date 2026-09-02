Clinica mobile alla Fiera di Messina. Vaccini per tutti e visite mediche per i fragili

Appuntamento il 5 e 6 settembre dalle 17 alle 20

Sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle ore 17 alle ore 20, il camper del Pnes – Programma Nazionale Equità nella Salute, linea contrastare la povertà sanitaria, sarà presente all’Agorà dello Stretto, nell’ambito delle attività del Villaggio della Salute. L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per avvicinare i servizi sanitari e sociosanitari alle persone, facilitandone l’accesso e raggiungendo in particolare quanti, per condizioni economiche, sociali o personali, possono incontrare maggiori difficoltà nel rivolgersi alle strutture sanitarie.

Prestazioni gratuite per i cittadini in difficoltà

A bordo del camper sarà presente un’équipe, composta da dirigente medico, infermiere, assistente sociale e mediatore culturale, che offrirà accoglienza, orientamento e presa in carico. Le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-economica, gli stranieri e i cittadini con Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 10.000 euro potranno accedere gratuitamente alle prestazioni previste dal Programma, tra cui visite di medicina generale, fornitura di farmaci di fascia A e C e individuazione delle persone che necessitano di prestazioni odontoiatriche preprotesiche e protesiche. Per i cittadini stranieri che ne abbiano i requisiti e ne facciano richiesta sarà inoltre possibile il rilascio del codice Stp (Straniero Temporaneamente Presente).

Vaccinazioni e controlli per la prevenzione

Le due giornate offriranno, inoltre, un’importante opportunità di prevenzione rivolta a tutta la popolazione. Sarà infatti possibile accedere alle vaccinazioni previste per le diverse fasce di età e secondo le indicazioni del calendario vaccinale, tra cui esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed Haemophilus influenzae tipo B), Anti Mpr (morbillo, parotite, rosolia e varicella), Anti Pneumococco, Anti Meningococco ceppi Acwy e Anti-Hpv (Virus del Papilloma Umano). Spazio anche alla prevenzione oncologica: sarà possibile ricevere il corredo per i controlli del colon-retto e avere informazioni e supporto per la prenotazione della mammografia e del test di Papanicolaou (esame citologico del collo dell’utero), secondo i programmi previsti. Portare i servizi nei luoghi frequentati dalle persone significa rendere la prevenzione e l’assistenza più vicine e accessibili, riducendo le distanze e favorendo una maggiore attenzione alla propria salute.