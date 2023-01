Alival, il 27 incontro a Milano per definire la seconda parte del Piano sociale - Tempostretto

Per perfezionare strategie e richieste da portare all'attenzione di parte datoriale, il 25 si terrà un'assemblea dei lavoratori alla sede reggina della Cgil

Polo caseario di San Gregorio, qualcosa si muove.

Il gruppo Lactalis riunirà infatti le parti venerdì prossimo, 27 gennaio, per convergere sulla seconda parte del “Piano sociale”; il documento che contiene le misure per affievolire i danni da perdita di lavoro per i 79 addetti della sede reggina di Alival.

Inutile dire che questa sarà una partita assolutamente fondamentale da ‘giocare’ per la stragrande maggioranza dei dipendenti Alival, che alla fine hanno scelto in massa di non avvalersi né del possibile trasferimento in altri opifici del gruppo caseario né dell’esodo incentivato: l’idea è dunque continuare a perseguire l’ipotesi – molto difficile – della “cessione di ramo d’azienda” affinché il sito produttivo non chiuda in via definitiva (di fatto ha chiuso, “a sorpresa”, a fine 2022).

Prima del vertice milanese del 27 gennaio, domani – mercoledì 25 – si terrà quindi una preziosa, preventiva assemblea dei lavoratori alla sede reggina della Cgil. Sarà quella la sede per affinare le strategie e perfezionare le richieste, che supereranno le concessioni già accordate dal datore di lavoro ma, per non fare un “buco nell’acqua”, dovranno restare nel solco della sostenibilità economica.

