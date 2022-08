Alla Basket School Messina arrivano Maddaloni e Gedspudas - Tempostretto

Per il centro Maddaloni è la seconda stagione in riva allo Stretto, ambiente totalmente nuovo per l'ala lituana: "Qui in Italia per fare esperienza"

MESSINA – Proseguono le attività dei dirigenti peloritani della Basket School Messina che in vista del prossimo campionato in Serie C Gold piazzano due importanti colpi. L’ala-centro Andrea Maddaloni e il lituano ala forte Rokas Gedspudas, il primo atleta straniero ufficializzato.

La squadra peloritana, dopo la finale playoff persa a gara-3 contro la Green Basket Palermo e l’addio di coach Sidoti ha deciso di ripartire dalla conduzione tecnica di Francesco Paladina e dalla conferma del capitano Scimone. Il nuovo playmaker sarà il messinese Leonardo Di Dio e adesso la dirigenza continua a costruire la squadra che proverà nuovamente l’assalto alla serie B.

Sotto canestro arriva Maddaloni

Maddaloni è reduce da una stagione impegnativa che lo ha visto debuttare in C Gold con la Nuova Pallacanestro Messina giocando, in doppio tesseramento, nel campionato di C Silver con l’Amatori Messina. Cresciuto nella Pallacanestro Reggiana che ne detiene il cartellino, ha favorevolmente impressionato dirigenti e tecnici della Basket School e si è conquistato un posto nel roster che affronterà la stagione 2022/23.

Nella sua doppia esperienza messinese, Andrea ha realizzato 124 i punti in 22 gare disputate (5.6 ppg) con un high di 21 punti contro Orlandina Lab in C Gold e 91 in 6 partite (15.2 ppg), con un high di 19 punti in due occasioni sempre contro il Savio Messina, in C Silver. In precedenza, Maddaloni ha giocato in Sardegna, nella Polisportiva Madas Siliqua, poi si è trasferito a Reggio Emilia disputando i campionati giovanili Eccellenza con la canotta del club di appartenenza.

Andrea è apparso motivato e carico in vista della prossima avventura, la seconda in riva allo Stretto: “Ringrazio la dirigenza della Basket School Messina per aver creduto in me – afferma Maddaloni – spero di non deludere le aspettative e farò di tutto per dare il massimo in campo e fuori”. Che tipo di giocatore è Andrea Maddaloni? “Sono un giocatore versatile che può ricoprire il ruolo di centro ed ala grande. Mi piace giocare sia spalle a canestro che fronte, ma ovviamente mi adatto alla partita. Mi piace molto andare a rimbalzo e passare la palla, per me fare un assist è meglio che segnare”.

Dalla Lituania l’ala Rokas Gedspudas

Arriva dalla Lituania il primo atleta straniero della Basket School Messina per la stagione 2022-23, che prenderà il via il 9 ottobre prossimo. Nato il 27 agosto del 2003 a Gargždai, una cittadina di quasi quindicimila anime situata a pochi chilometri dal mar Baltico, Rokas Gedspudas è alto 203 cm e gioca da ala forte.

Nella stagione appena conclusa, Rokas ha giocato da under nella squadra della sua città, il Gargzdu SC che disputa la National Basketball League (NKL), la seconda più grande lega di basket lituana dopo la LKL. Con il Gargzdu SC ha vinto il campionato, trovando spazio in prima squadra in 17 gare con una media di 4,7 minuti a match, mettendo a segno 16 punti (0.9 ppg). Nel campionato di competenza (RKL Seconda Divisione) ha disputato 20 partite (quasi 28 minuti di media) realizzando 11.7 punti a match, tirando con il 50.4 da due e 24.4 da tre catturando 6.3 rimbalzi di media. Negli anni precedenti ha sempre giocato con il club della sua città facendo la trafila nelle formazioni giovanili, fino ad approdare in prima squadra. Buon rimbalzista, efficace sotto canestro, Gedspudas è dotato di un buon tiro dall’arco e sa spendersi anche in fase difensiva.

“Sono davvero felice di venire a Messina. Ho sentito – ha dichiarato Gedspudas – che la Sicilia è un posto bellissimo con persone bellissime che possono aiutarmi a fare esperienza e diventare un uomo migliore”. Per la prima volta giocherai in Italia, quali sono i tuoi obiettivi? “Gli obiettivi ogni volta sono più alti ma per la prima volta in Italia voglio fare esperienza e incontrare nuove persone”. Presentati ai tuoi nuovi tifosi. Che tipo di giocatore sei? “Combatto per le vittorie di squadra, e se qualcosa è andato storto non mi arrendo mai e ricomincio da capo. Non gioco mai per le statistiche, la cosa più importante è la vittoria della squadra. Sono un giocatore che può aiutare i compagni quando si arrendono e farò del mio meglio per dare tutto quello che posso per la squadra”.

