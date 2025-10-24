Alla Cittadella dell’UniMe l’OpenDay sportivo con prove gratuite

Nella giornata di sabato 25 ottobre, previa iscrizione e con certificato medico, gli impianti dell'università a disposizione per le discipline paralimpiche

MESSINA – La Ssd UniMe conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport, presentando ufficialmente l’Open Day delle attività legate al proprio settore “Skill In – Lo sport per tutti”, in programma sabato 25 ottobre 2025 presso la Cittadella Sportiva Universitaria. L’iniziativa, che prevede la partecipazione gratuita (previa iscrizione), rappresenta un momento di apertura e condivisione rivolto ad atleti con disabilità, con l’obiettivo di diffondere i valori dello sport integrato e accessibile a tutti.

Il programma e il progetto Skill In

La giornata si aprirà alle ore 9 presso la Palestra Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, con la cerimonia inaugurale, i saluti istituzionali alla presenza della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, professoressa Giovanna Spatari, e la presentazione del progetto “Skill In”, illustrando grazie anche agli interventi di alcuni operatori delle diverse discipline, finalità e modalità operative del nuovo percorso sportivo dedicato all’inclusione. Dalle ore 10 alle 11, sempre presso la Palestra Polivalente, sarà possibile partecipare e assistere a prove dimostrative di diverse discipline: tiro con l’arco, arrampicata, calcio balilla e pallavolo. Il programma proseguirà poi al Campo sintetico polivalente, dalle 11 alle 13, con prove di baseball per ciechi, mentre nella Piscina coperta della Cittadella, a partire dalle 11:30 e fino alle 13, si svolgeranno le attività natatorie guidate da istruttori qualificati.

Il progetto Skill In nasce con l’intento di offrire opportunità concrete di pratica sportiva a persone con disabilità, promuovendo l’inclusione attraverso l’attività motoria e valorizzando la dimensione educativa e sociale dello sport. Un percorso che trova la sua spinta iniziale e solide radici nella collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, che ha sempre creduto con convinzione nel valore dello sport come strumento di crescita, integrazione e partecipazione attiva. Grazie al costante supporto dell’Ateneo, la Ssd UniMe porta avanti un progetto ambizioso e sostenibile di sport integrato, capace di unire atleti con disabilità e normodotati in un contesto realmente inclusivo, aperto e stimolante, nel segno di una visione condivisa che mette al centro le persone e le loro abilità.