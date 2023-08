Alla seconda edizione del Bauso Beach Volley trionfa "Colapesce" - Tempostretto

A Villafranca successo della squadra Colapesce di capitan Floridia. Il presidente di Orizzonte Comune Saia: "L'orgoglio di aver coinvolto centinaia di persone"

VILLAFRANCA TIRRENA – Si è conclusa ieri la seconda edizione del “Bauso Beach Volley“, torneo amatoriale organizzato dall’Associazione “Orizzonte Comune“; prezioso anche il patrocinio gratuito del Comune e della locale Pro Loco. Ad avere la meglio sulle altre nove compagini, la squadra “Colapesce” del capitano Carmelo Floridia. I componenti hanno affrontato e vinto un torneo non facile nonostante il suo carattere prettamente dilettantistico. Gare combattute e spettacolari, sin dalla prima giornata, sia in spiaggia che al Sicily Beach Center in notturna. Centinaia le persone coinvolte nella manifestazione. Lo scorso anno a trionfare era stata la squadra “Strombolicchio”.

Il presidente Saia: “Grande evento in un clima di festa”

“È stata una settimana durissima; manifestazioni come questa richiedono tempo e fatica, ma siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti anche questa volta a organizzare un grande evento che ha

coinvolto centinaia di persone e che si è svolto in un clima davvero festoso. Di questo sono grato agli atleti, tutti davvero corretti” afferma il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia.

Iniziativa di generosità e attenzione al territorio

“Sono grato a quanti hanno sostenuto la nostra iniziativa. Un plauso ai numerosi e generosi sponsor, alla Sicily Bvs e a quanti hanno collaborato a vario titolo solo per il piacere di farlo. Queste sono manifestazioni di stima e affetto nei nostri riguardi, ma anche di grande volontà di dedicarsi al territorio con abnegazione” ha concluso Saia.

Articoli correlati