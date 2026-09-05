Alla Team Volley Messina ritorna Flavio Ferrara, sarà il nuovo Manager Sportivo

Torna in biancorosso da dirigente, tra i suoi compiti pianificazione e organizzazione delle attività con particolare attenzione al settore giovanile

MESSINA – La società Team Volley Messina è felice di comunicare che tra i suoi ranghi, per la prossima stagione, ci sarà anche Flavio Ferrara. Un ritorno che ha il valore di un nuovo inizio, ma che affonda le sue radici in una storia personale e sportiva profondamente legata alla pallavolo messinese. Nel corso degli anni Ferrara ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di numerosi presidenti, dirigenti e professionisti che hanno creduto in lui, affidandogli la responsabilità di guidare squadre e progetti sportivi. Esperienze che hanno contribuito a costruire il suo percorso e il suo bagaglio umano e professionale.

«Sono grato a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno avuto fiducia in me – dichiara Ferrara – e mi hanno dato l’opportunità di crescere e di confrontarmi con realtà diverse. Con molti di loro ho condiviso non solo il lavoro, ma anche rapporti umani e amicizie che ancora oggi considero parte importante della mia storia nella pallavolo messinese».

Il rapporto col volley messinese

La storia di Ferrara affonda radici profonde già nella Team Volley Messina dove ha avuto modo di consolidare la sua esperienza tecnica e sviluppare progressivamente la sua identità professionale. Nel 2021 entra nello staff tecnico di Akademia Sant’Anna, un nuova e importante sfida che lo vede secondo allenatore in un team che gioca la A2 femminile e culminato con la finale promozione playoff e la pool promozione sempre raggiunta negli anni in massima serie. Annate in cui Ferrara ha arricchito il proprio bagaglio tecnico, tattico e anche nella gestione del gruppo, programmazione del lavoro e tutto ciò che caratterizza una stagione, tutta esperienza che adesso torna a disposizione della società biancorossa.

«Tornare al Team Volley ha per me un significato particolare – prosegue Ferrara – Ritrovo una società nella quale ho vissuto anni importanti e che ha contribuito alla mia crescita, sia come tecnico sia come persona. L’esperienza con Akademia mi ha permesso di confrontarmi con la Serie A2 e con una realtà di alto livello, approfondendo aspetti fondamentali del lavoro quotidiano: dalla gestione del gruppo alla programmazione, fino agli aspetti tecnico-tattici. Porto con me tutto ciò che questi anni mi hanno insegnato e torno con grande entusiasmo e con la voglia di mettere questa esperienza a disposizione della società».

Il ruolo di Manager Sportivo

Il compito di Ferrara nella società biancorossa sarà di collaborare in quanto Manager Sportivo alla pianificazione e all’organizzazione delle attività societarie, alla ricerca e gestione degli spazi, alle iniziative promozionali e al reclutamento, lavorando in stretta sinergia con la Dirigenza. Inoltre particolare attenzione sarà dedicata al settore giovanile, con l’obiettivo di definire e monitorare percorsi di crescita sportiva capaci di accompagnare atlete e atleti nel loro sviluppo.

«Credo molto nel valore del confronto e sono convinto – spiega Ferrara – che la crescita di una società passi dalla capacità di mettere insieme competenze, esperienze e valori. Il mio obiettivo sarà creare un collegamento efficace tra chi lavora quotidianamente in palestra e la società, affinché tutte le componenti possano muoversi nella stessa direzione. Abbiamo un obiettivo comune: continuare a far crescere il Team Volley Messina, valorizzando le persone e costruendo un percorso solido per il futuro».