Taormina, +3.7 % di presenze turistiche nei primi 7 mesi del 2026

Da 970mila al superamento del milione, in attesa di fare i conti a fine anno

Taormina conferma la sua forte attrattività internazionale e sfonda la quota del milione di presenze turistiche prima dell’inizio dell’autunno. Un risultato che segna una progressione costante rispetto alle stagioni precedenti e che trova riscontro anche nell’incremento dei gettiti legati all’accoglienza.

Alla data del 4 settembre, l’incrocio tra i rilevamenti puntuali delle strutture e le dichiarazioni cumulative registrate fino al mese di luglio indica un totale di circa 1.005.700 presenze, a fronte delle 970.300 rilevate nello stesso arco temporale del 2025, pari a una crescita del 3,7 per cento. Contestualmente si registra un incremento degli incassi derivanti dall’imposta di soggiorno, arrivati a sfiorare i 3,43 milioni di euro con una crescita del 2,8 per cento su base annua.

La mappa dei mercati e il ruolo degli hotel

L’analisi dei flussi evidenzia una netta prevalenza dei turisti provenienti dagli Stati Uniti, che rappresentano il 23,76 per cento del totale rispetto al 21,86 per cento registrato lo scorso anno. Segue il turismo domestico dall’Italia con il 11,71 per cento, il Regno Unito con il 10,81 per cento, la Germania con il 5,30 per cento, la Francia con il 4,42 per cento e l’Australia con il 4,08 per cento.

Per quanto riguarda la tipologia di sistemazione, il settore alberghiero si conferma l’asse portante dell’offerta ricettiva cittadina, assorbendo oltre il 61 per cento dei pernottamenti complessivi.

L’intervento del sindaco De Luca

Sui dati e sull’organizzazione del monitoraggio territoriale è intervenuto il primo cittadino di Taormina, Cateno De Luca, sottolineando i progressi nell’analisi delle rilevazioni: «Taormina supera già il milione di presenze turistiche nel 2026: +3,7% rispetto al 2025! Alla data del 4 settembre, incrociando i dati puntuali delle strutture con le dichiarazioni cumulative registrate fino a luglio, arriviamo a circa 1.005.700 presenze. Nello stesso periodo del 2025 eravamo a circa 970.300: parliamo di un balzo in avanti del +3,7%! Vola anche l’incasso dell’imposta di soggiorno, che sfiora i 3,43 milioni di euro (+2,8% su base annua)».

Il sindaco si è poi soffermato sulla ripartizione dei visitatori e sulle strategie di tracciamento adottate dall’amministrazione: «Ma da dove arrivano i nostri turisti? Ecco la mappa dei principali mercati: Stati Uniti: 23,76% (in forte crescita dal 21,86% del 2025), Italia: 11,71%, Regno Unito: 10,81%, Germania: 5,30%, Francia: 4,42%, Australia: 4,08%. Il cuore dell’accoglienza resta il comparto alberghiero: oltre il 61% dei pernottamenti sceglie i nostri hotel. C’è poi un altro dato fondamentale che dimostra il grande lavoro di efficientamento che stiamo portando avanti: la precisione nel tracciamento dei flussi. Nel periodo gennaio-luglio 2025 il dato puntuale copriva l’85,6% del totale; quest’anno siamo saliti al 92,9%. Un miglioramento netto di 7,4 punti percentuali che aumenta la precisione della rilevazione dell’8,6%. Non stiamo solo facendo numeri record: stiamo imparando a conoscere al millimetro chi sceglie la nostra città. È esattamente così che si pianifica una promozione turistica seria, strategica e vincente per Taormina».