Eolie Running Tour, Lollo e Garbujo brindano nella tappa di Salina

La corsa si chiude a Vulcano, favoriti Lollo e la Garbujo visto che tra le donne Woodland è stata costretta al forfait

Il “24° Eolie Running Tour” ha proposto oggi la tappa di Salina, la penultima e più lunga di questa edizione della tradizionale manifestazione estiva di corsa su strada della Fidal, organizzata e promossa dalla Polisportiva Europa Messina con il prezioso supporto dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon. Gli oltre 90 partecipanti, compresi quelli della non competitiva, si sono cimentati su un percorso di 8 km, tecnico ed impegnativo, nel comune di Santa Marina Salina, reso spettacolare dalla cornice paesaggistica. Non sono mancati salite e caldo, ma lo sforzo degli atleti è stato ampiamente ripagato tagliando il traguardo, a pochi passi dal mare in un luogo incantevole. Oggi, sabato 5 settembre ci sarà il gran finale a Vulcano con una prova di 6,5 km, che definirà le classifiche (generale e delle tante categorie), poi la cerimonia conclusiva ed i saluti.

Il racconto della frazione di Salina

Dal punto di vista tecnico, poker di successi del fitalese Antonino Lollo, mentre tra le donne Patrizia Garbujo ha sbaragliato la concorrenza, mettendo, così, un’ipoteca sulla vittoria finale. Peccato sia saltato il duello con l’inglese Valerie Woodland, che ha dovuto dare forfait alla vigilia. Lollo, portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese, ha fatto, ancora una volta gara solitaria, imponendosi con il tempo di 26’19”. Dopo 3’ e 6” è arrivato Federico Casadei (Avis Castel San Pietro). Terzo Tommaso Pelà (Libertas Cernuschese). A seguire, si sono piazzati: Christian Cenedese (Hrobert Running Team), Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Federico Orlando (Atletica Ravenna), Andrea Ubert (Quercia Dao), Lino Buono (La Sbarra Roma), Rodolfo Cusumano dell’Atletica Gavardo.

Decima e prima delle donne Garbujo (Hrobert Running Team), che ha fatto fermare il cronometro dopo 34’37”. Piazza d’onore per Valentina Bartolotta (Podistica Capo D’Orlando), davanti a Iole Citriniti (Miramare Runner), Maria Cristina Scomparin (Hrobert Running Team) e a Francesca Colafati della Fidippide. Sesta Roberta Lodesani (Corradini Rubiera), settima Antonella Mazzuoli (Il Gregge Ribelle), ottava Ada Marzano (Meeting Sporting Club), nona Luciana Delia (Polisportiva Milazzo) e doppia cifra per Filomena Moscato della Stile Libero Alatri. Ha presenziato alle premiazioni il sindaco di Santa Marina Domenico Arabia, che si è complimento con gli organizzatori dell’evento Costantino Crisafulli e Nunzio Scolaro, che coniuga mirabilmente sport e turismo, e dato appuntamento a tutti al prossimo anno.