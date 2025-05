Allacci abusivi d’energia elettrica a Messina nord, 12 denunciati

Intervento dei carabinieri. Furto aggravato il reato contestato

MESSINA – Controlli nella zona nord nei giorni scorsi. I carabinieri della Compagnia di Messina centro hanno scoperto delle anomalie nei contatori di alcune abitazioni. Con il supporto di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica, hanno individuato 12 allacci abusivi. Alcuni dei quali creati ad hoc, a mezzo di bypass, e altri con allaccio diretto, in modo da rifornirsi in modo illecito dell’energia elettrica sottratta alla rete pubblica.

In dodici sono stati denunciati e ci sono in corso accertamenti per quantificare l’entità del danno. Il reato contestato è quello di furto aggravato di energia elettrica.