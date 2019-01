Allagamenti a Ganzirri. Mondello: "E' una priorità assoluta"

25 gennaio 2019

MESSINA - Il vicesindaco Salvatore Mondello ha incontrato, nella sede del VI quartiere a Ganzirri, il presidente Matteo Mangraviti, insieme ai componenti del Consiglio circoscrizionale, per affrontare le problematiche del territorio. “L’Amministrazione comunale - dice Mondello - ritiene utile e necessario incontrare tutte le circoscrizioni almeno una volta al mese”.

Si è discusso l’annoso problema dello smaltimento delle acque meteoriche, lungo la viabilità di Ganzirri, in prossimità del lago. Rispondendo ai quesiti posti dai consiglieri, Mondello ha illustrato i passaggi per la risoluzione delle criticità illustrate sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico e politico, e ha confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale a risolvere in modo radicale il problema, comunicando che il costituendo gruppo di progettazione affronterà la situazione quale priorità assoluta.