“All’Annunziata alta senz’acqua da giovedì”

Un lettore: "Ogni volta lo stop idrico da noi dura di più". Abbiamo segnalato ad Amam

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “All’Annunziata alta siamo senz’acqua da giovedì e non riusciamo a metterci in contatto con il numero Amam. Mi riferisco alle contrade Sorba, Catanese e Citola. Ci vivono molte persone in queste zone. Nel mio condominio siamo 23 famiglie. Ogni volta, da noi, lo stop idrico dura più giorni anche perché, normalmente, abbiamo l’acqua dalle 15.30 alle 19. E oggi, domenica 25 febbraio, l’acqua non è tornata. E, dopo un contatto alle 16 con l’Amam, non siamo più riusciti a parlarci”.

Abbiamo segnalato alla società e la presidente Bonasera ci ha assicurato che verificherà subito.

Ore 22,09: Amam riferisce che si è messa in contatto con l’utente e la situazione è in fase di risoluzione.

