L’acqua a Messina dopo lo stop, “domenica la normalità”

Il sindaco: "Tutto secondo i programmi". Ecco gli aggiornamenti di Amam

MESSINA – “L’acqua a Messina dopo lo stop programmato? La situazione è sotto controllo e domenica dovremmo tornare alla normalità”, sottolinea il sindaco Federico Basile. Anche se è consapevole, in attesa di completare i necessari interventi strutturali, che si tratti di una “quasi normalità” per una città in perenne emergenza idrica in diverse zone.

Nel frattempo, comunica l’Amam: “Così come previsto dal cronoprogramma, l’erogazione idrica è in fase di stabilizzazione. Il Centro operativo comunale (Coc) sarà operativo fino alle ore 22, raggiungibile al numero telefonico 090 22866, per continuare a garantire la massima assistenza alla popolazione. Dopo le 22, le attività di supporto passano a livello “ordinario” e il servizio di assistenza è garantito da Amam al numero 0903687711”.

A sua volta, evidenzia Basile: “Abbiamo avuto, al Coc, la metà delle segnalazioni rispetto alla volta scorsa. E abbiamo soddisfatto tutte le richieste. Durante il precedente stop programmato, erano state più di 300”.

A causa del maltempo, sono stati rinviati gli interventi a Roccalumera e Tremestieri.

Saranno sempre predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

4 rubinetti fissi presso gli impianti:

SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

3 autobotti fisse, che stazioneranno presso:

rotatoria Annunziata,

rotatoria Granatari,

Piazza Fazio, a Camaro.

