All'Archimede torna la settimana dello studente: è la sesta edizione di fila - Tempostretto

Due giorni per imparare materie extra curriculari, puntando su economia, giurisprudenza e medicina e con tanti ospiti

MESSINA – Al Liceo scientifico statale Archimede torna la settimana dello studente. Il progetto è stato creato “dagli studenti per gli studenti”, e fa conciliare divertimento, socialità e cultura. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, avrà luogo il 21 e il 22 dicembre, a pochi giorni dalle vacanze natalizie, e risponde a un’esigenza manifestata nel 2017 dagli alunni del liceo: conoscere materie extra curriculari, come quelle economiche, giuridiche e mediche.

Gli studenti spiegano che l’iniziativa non è relativa soltanto ai due giorni, “ma permette allo studente di interfacciarsi per la prima volta nel mondo universitario e anche lavorativo. Apprendendo materie trasversali alla scuola che non solo ampliano la conoscenza e la cultura dello studente ma rappresentano anche un’opportunità orientativa, capace per alcuni di comprendere quello che più gli piacerà in futuro”. Ci saranno anche degli ospiti: il procuratore Maurizio De Lucia, Roberto Franchina (presidente di Sicindustria), il professore Ludovico Magaudda (professore di anatomia all’università di Messina), Alvar Aaltissimo (progettista architettonico) e molti altri.