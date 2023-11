Allarme cinghiali, a Gioiosa Marea da oggi è aperta la caccia - Tempostretto

C'è il via libera della Regione anche per altri 25 comuni del messinese

La Regione accoglie le richieste dell’amministrazione comunale e autorizza la caccia ai cinghiali nel comune di Gioiosa Marea, dove nei mesi scorsi erano arrivate diverse segnalazioni di suini selvaggi a ridosso del centro abitato.

L’abbattimento è autorizzato da oggi, soltanto a cacciatori abilitati e in possesso di regolare porto d’armi ovviamente.

La misura rientra in quelle decise dall’assessorato regionale all’Agricoltura nell’ambito del piano di contenimento della sovra popolazione di animali selvatici e per limitare i danni alle coltivazioni.

A Gioiosa Marea, come in altri comuni del messinese, opereranno anche ulteriori cacciatori selezionati in appoggio alla Forestale.