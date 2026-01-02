Messina. Al Papardo il primo nato del 2026

Al Papardo, nel 2025, si è registrata una natalità di 700 bambini, dato sovrapponibile all'anno precedente

Fiocco Azzurro al Papardo dove alle 00:01 del 1. gennaio è nato Alessandro Abate, aggiudicandosi il primato di primo messinese nato nel 2026.

Il secondogenito di Miriana Mento e Alessio Abate è nato di 2380 grammi a 36 settimane con taglio cesareo data la gravidanza a rischio con rottura di membrana nelle tre settimane precedenti.

A farlo nascere l’équipe sanitaria composta dalla ginecologa Annamaria Giacobbe, dal personale sanitario Jolanda Leonardi, Arianna Gitto, Giusy Sturniolo, Caterina Costa, Ausilia Rizzo e dagli anestesisti Lorenzo Camarda e Carmen Nacci. Ad accertare la salute del bambino dopo il primo vagito il neonatologo Gaetano Isaia con la collaborazione dell’infermiera Angela Manganaro.

La mamma e il bambino stanno bene e sono sotto le cure dell’équipe medico-infermieristica dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dottor Sebastiano Caudullo.

Al Papardo, nel 2025, si è registrata una natalità di 700 bambini, dato sovrapponibile all’anno precedente.