“Mai abituarsi a guerre e violenze”, a Messina una marcia animata per la pace

Un momento di partecipazione e riflessione promosso ancora una volta ieri sera dalla Comunità di Sant'Egidio

MESSINA – “Pace in tutte le terre”. Ieri sera la Marcia per la Pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio a Messina in occasione della Giornata mondiale della pace. Cittadini, famiglie, giovani e rappresentanti del mondo religioso e del lavoro hanno attraversato la città per “affermare, con semplicità e determinazione, il rifiuto della guerra e della violenza e il desiderio di un futuro di dialogo”.

Ad aprire la marcia è stato l’intervento del professore Andrea Nucita, responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Messina, che ha richiamato il senso profondo dell’iniziativa: «La pace non è un’utopia lontana: è un orizzonte presente, da custodire e coltivare ogni giorno», invitando a non cedere a una visione rassegnata della storia e a opporre alla logica dello scontro «la forza mite della preghiera e del dialogo».

Il percorso è partito dal Viale San Martino per terminare nella Chiesa di San Nicolò all’Arcivescovado, con una preghiera per la Pace nel mondo.

Nel corso della manifestazione hanno preso la parola Mohammed Refaat, presidente del Centro Islamico di Messina, che ha sottolineato il valore della convivenza e della responsabilità condivisa tra le religioni; Giovanni Amante, della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha portato la testimonianza di un popolo ferito dalla guerra; Stefania Radici per la Cgil e Nino Alibrandi per la Cisl, che hanno richiamato il legame profondo tra pace, diritti, lavoro e giustizia sociale.

La marcia si è conclusa con un momento di preghiera, nel quale è risuonato l’appello a non considerare “normale” la guerra e a non abituarsi alla violenza diffusa che colpisce soprattutto i più fragili. «Siamo qui per rafforzare la speranza – è stato ricordato – convinti che il futuro non è di chi promuove la guerra, ma di chi ogni giorno lavora per costruire la pace»

“Un messaggio chiaro, consegnato alla città di Messina: la pace è una responsabilità comune e inizia dal cammino condiviso di donne e uomini capaci di guardarsi come fratelli”, viene evidenziato.