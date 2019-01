Il comitato Dds: "Barriere architettoniche nella sede della I circoscrizione"

MESSINA - Nella sede della I circoscrizione, a Palazzo Presti, al bivio fra Tremestieri e Larderia, sulla strada statale 114, ci sono barriere architettoniche. Lo segnala il presidente del comitato Diritti e dignità sociale, Maurizio Gemelli.

"Dal cancello carrabile lato SS 114 - scrive - lo spazio per consentire il passaggio pedonale non idoneo è a favorire il passo di una sedia a rotelle e non c'è nemmeno un apposito pulsante per richiedere assistenza. Al portone d'ingresso, un gradino senza scivolo, poi altri dieci gradini, pure con scarsa illuminazione. All'interno, le porte non sono dotate di maniglioni antipanico, ammasso di fili elettrici senza protezioni, porte di accesso agli uffici strette, anche quella del bagno per disabili, corridoi invasi da armadi, fotocopiatrici e scaffali che riducono lo spazio, nessun ausilio acustico o luminoso per i disabili sensoriali".

Gemelli si rivolge al prefetto, alla Polizia municipale, all'Asp, ai vigili del fuoco, all'Ispettorato del lavoro, al Consiglio della I circoscrizione e all'amministrazione comunale. Da tempo, in realtà, il Comune cerca una nuova sede di quartiere.