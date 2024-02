Allarme droga a Messina, sempre più crack tra i giovani

I carabinieri sorprendono 12 giovani a consumare stupefacenti. Il bilancio dei controlli

MESSINA – Aumentano i casi di giovani sorpresi a consumare pericolose droghe sintetiche. La conferma arriva dall’ultimo report dell’attività dei Carabinieri sulle strade. Durante i controlli sono state 14 le persone segnalate alla prefettura, 12 dei quali assuntori di stupefacenti: addosso avevano complessivamente 50 grammi tra cocaina, marijuana, hashish e crack, e due per guida sotto l’effetto di alcol. Tutta la droga è stata sequestrata e inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

Al volante ubriachi

I Carabinieri della Compagnia Messina Sud e quelli di Messina Centro hanno controllato oltre 100 autovetture e più di 150 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del cellulare alla guida. Denunciate sette persone per guida in stato di ebrezza alcolica, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Altre tre persone sono state multate per guida senza patente e quattro per porto abusivo di coltello di genere vietato. Inoltre, un uomo è stato denunciato per violazione agli obblighi della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale a cui era sottoposto.

Spacciatore di marijuana beccato

Nell’ambito dei controlli antidroga un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva addosso 30 grammi di marijuana, sequestrata dai Carabinieri insieme ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.