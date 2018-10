Ponte Schiavo, il Comitato: "Ad ogni pioggia la strada diventa fiume di fango"

Ancora una volta a causa delle piogge la zona di Ponteschiavo, in particolare là dove c’è il torrente Finanza si trasforma in un fiume di fango, rendendo impraticabile la strada.

Il presidente del Comitato Ponte Schiavo, Dario Restuccia ci segnala la pericolosità della situazione, trasmettendo anche le foto scattate nella giornata di ieri e che registrano l'ennesima invasione dii fango in strada sul vallone Ex Finanza del villaggio. “Dopo 9 anni dall' alluvione del 1 ottobre 2009...una vergogna assoluta..nonostante le nostre decine e decine di richieste, solleciti, raccolte firme, articoli, riunioni, sopralluoghi...tutti gli enti possibili e immaginabili.. Tutti gli ex conoscono questo problema (Comune, Genio Civile, Assessori, Prot civile regionale, prov.le e Comunale, commissario rischio idrogeologico) Tutti, ma nessun intervento. Procederemo con ulteriori richieste. Ho gia' contattato il Sindaco e l' Assessore Minutoli, interverranno per pulire la strada ma servono interventi risolutivi che, vergognosamente e incredibilmente, non sono stati programmati nel corso di questi anni, omettendo azioni che potevano essere messe in atto”.

Il torrente Finanza tra l’altro è l’unico tra i diversi torrenti che attraversano Santa Margherita marina e Briga Marina a non essere stato messo in sicurezza fino ad oggi.