 Allenamento bagnato per il Messina, il gruppo si prepara al Marullo

Allenamento bagnato per il Messina, il gruppo si prepara al Marullo

Simone Milioti

Allenamento bagnato per il Messina, il gruppo si prepara al Marullo

Tag:

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 17:15

Una seduta fisica più un'ampia parte di allenamento col pallone, in tre precauzionalmente a riposo

MESSINA – Il Messina fa i conti ancora una volta con la pioggia. Seduta di allenamento sotto una leggera pioggia e vento questa mattina. L’allenamento agli ordini di mister Parisi e del suo staff è iniziato con una parte fisica in cui il gruppo ha lavorato anche con i pesi, i portieri hanno fatto un lavoro differenziato. Nella seconda parte a mezzo campo si è lavorato sull’individualità prima, con esercizi che hanno visti impegnati i portieri con un attaccante e un difendente a turno e successivamente con due attaccanti e uno a difendere più il portiere. Dopo partitella a ranghi ridotti in metà campo cercando di migliorare il fraseggio nello stretto con consueto agonismo in campo e squadra vincitrice a festeggiare.

Tenuti precauzionalmente a riposo Zerbo, Clemente e Matese, tutti e tre presenti a bordo campo. Giardino non era tra i pali nella seconda parte dopo aver preso una botta durante i primi minuti di allenamento. Tra i nuovi Cauet Werner ha fatto vedere buone cose dimostrando una buona intesa coi compagni e un buon piede. Al Marullo anche tre Primavera con mister Bombara, di questi uno Mustafa ha preso parte attiva nell’allenamento col pallone della seconda parte della prima squadra.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Bandiera Blu 2026, un “villaggio” al Ringo e formazione per 40 giovani
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED