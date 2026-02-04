Allenamento bagnato per il Messina, il gruppo si prepara al Marullo

Una seduta fisica più un'ampia parte di allenamento col pallone, in tre precauzionalmente a riposo

MESSINA – Il Messina fa i conti ancora una volta con la pioggia. Seduta di allenamento sotto una leggera pioggia e vento questa mattina. L’allenamento agli ordini di mister Parisi e del suo staff è iniziato con una parte fisica in cui il gruppo ha lavorato anche con i pesi, i portieri hanno fatto un lavoro differenziato. Nella seconda parte a mezzo campo si è lavorato sull’individualità prima, con esercizi che hanno visti impegnati i portieri con un attaccante e un difendente a turno e successivamente con due attaccanti e uno a difendere più il portiere. Dopo partitella a ranghi ridotti in metà campo cercando di migliorare il fraseggio nello stretto con consueto agonismo in campo e squadra vincitrice a festeggiare.

Tenuti precauzionalmente a riposo Zerbo, Clemente e Matese, tutti e tre presenti a bordo campo. Giardino non era tra i pali nella seconda parte dopo aver preso una botta durante i primi minuti di allenamento. Tra i nuovi Cauet Werner ha fatto vedere buone cose dimostrando una buona intesa coi compagni e un buon piede. Al Marullo anche tre Primavera con mister Bombara, di questi uno Mustafa ha preso parte attiva nell’allenamento col pallone della seconda parte della prima squadra.