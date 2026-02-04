 Messina. Addio a Pietro De Luca, storico maestro gelatiere

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 14:30

Dai villaggi con il carrettino fino al successo della gelateria di Briga Marina

Ha dedicato la sua vita all’arte del gelato, diventando un simbolo di umiltà e dedizione al lavoro. Messina saluta Pietro De Luca, il pilastro su cui è nata la storica Gelateria De Luca di Briga Marina.

Una vita dedicata all’arte del gelato

La storia di Pietro De Luca inizia quando, a soli quindici anni, percorreva le strade dei villaggi messinesi con un carrettino, vendendo gelati e granite realizzati con mani già esperte. Da quegli inizi semplici è nata un’istituzione che, per decenni, è stata un punto di riferimento per intere generazioni di famiglie. La sua gelateria è rimasta nel tempo un luogo autentico, lontano dal caos del centro.

Il ricordo della città e l’eredità umana

Con la scomparsa di Don Pietro, Messina perde un’eccellenza che ha saputo valorizzare il territorio attraverso la tradizione e l’artigianalità. Il suo lavoro ha trasformato un angolo della città in un luogo della memoria collettiva, rendendolo vivo e amato da chiunque cercasse il sapore vero della granita messinese e del gelato cremoso.

