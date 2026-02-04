Messina. Addio a Pietro De Luca, storico maestro gelatiere

Dai villaggi con il carrettino fino al successo della gelateria di Briga Marina

Ha dedicato la sua vita all’arte del gelato, diventando un simbolo di umiltà e dedizione al lavoro. Messina saluta Pietro De Luca, il pilastro su cui è nata la storica Gelateria De Luca di Briga Marina.

Una vita dedicata all’arte del gelato

La storia di Pietro De Luca inizia quando, a soli quindici anni, percorreva le strade dei villaggi messinesi con un carrettino, vendendo gelati e granite realizzati con mani già esperte. Da quegli inizi semplici è nata un’istituzione che, per decenni, è stata un punto di riferimento per intere generazioni di famiglie. La sua gelateria è rimasta nel tempo un luogo autentico, lontano dal caos del centro.

Il ricordo della città e l’eredità umana

Con la scomparsa di Don Pietro, Messina perde un’eccellenza che ha saputo valorizzare il territorio attraverso la tradizione e l’artigianalità. Il suo lavoro ha trasformato un angolo della città in un luogo della memoria collettiva, rendendolo vivo e amato da chiunque cercasse il sapore vero della granita messinese e del gelato cremoso.