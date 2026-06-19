AllInPadel, al Circolo del Tirreno sarà presentato il progetto inclusivo del padel in carrozzina

Sabato mattina la presentazione del progetto finanziato dalla Fondazione Decathlon e promosso da Aism Sicilia e i partner Circolo del Tirreno e Mediterranea Eventi

Rendere lo sport accessibile a chiunque, senza barriere. È questa la missione strategica che guida l’azione di Decathlon Italia e della sua Fondazione, oggi protagonista di un nuovo importante capitolo di inclusione sociale sul territorio siciliano.

A Saponara la presentazione

Si terrà domani, sabato 20 giugno 2026, alle ore 10:00, presso il Circolo del Tirreno di Saponara (Via Roma n.3), la presentazione di “AllInPadel”. Il progetto, interamente finanziato dalla Fondazione Decathlon e promosso da Aism Sicilia, in qualità di capofila, insieme ai partner Mediterranea Eventi e Circolo del Tirreno, punta a introdurre sul territorio la pratica del padel in carrozzina, una disciplina sportiva inedita per l’isola e ad altissimo valore inclusivo.

All’incontro di domani interverranno i rappresentanti della Fondazione Decathlon, i partner di progetto e le istituzioni locali, che illustreranno i dettagli delle attività e l’importante donazione di carrozzine speciali che darà il via ufficiale all’iniziativa. Nel corso dell’evento vengono consegnate le otto carrozzine sportive che consentiranno l’avvio delle attività e saranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi e le prospettive dell’iniziativa.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto non si esaurisce sul campo da gioco. Sfruttando la forte popolarità attuale del padel, verranno organizzate giornate di sensibilizzazione gratuite dedicate alle scolaresche del territorio, in collaborazione con gli Istituti Superiori locali, per educare le nuove generazioni ai valori della diversità e dell’inclusione. Inoltre, la promozione del padel in carrozzina sarà integrata all’interno del campus scolastico sull’Isola di Vulcano e durante l’“AllinParty” di Milazzo, la mega convention estiva dello sport inclusivo che attira ogni anno circa 2000 persone.

I punti chiave e l’impatto sul territorio vengono riassunti in: investimento e attrezzature, accessibilità totale e gratuita per gli allenamenti, Contninuità professionale, previsti un numero di almeno 50 beneficiari nel triennio 2026-2029, infine far funzionare tutto su una rete locale di valore su un modello replicabile.

Le parole dei promotori

Angelo La Via, Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha affermato: “Favorire l’inclusione e l’autodeterminazione. Lo sport è un antidoto alla discriminazione superando stereotipi e pregiudizi e, nel contesto della sclerosi multipla e neuromielite ottica e più in generale delle persone con gravi patologie, rappresenta un potente fattore per la qualità di vita, a partire dai giovani. Puntiamo al diritto di ogni persona con SM a vivere la propria vita, i propri sogni, oltre la malattia, aspirando a un mondo libero oggi e domani dalla SM, anche attraverso lo sport”.

“Lo sport ha la straordinaria capacità di abbattere barriere e creare opportunità reali di inclusione. Con questo progetto vogliamo dimostrare che l’accessibilità non è un obiettivo lontano, ma una scelta concreta che si costruisce attraverso la collaborazione tra associazioni, istituzioni e territorio. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita di un percorso che permetterà a tante persone di avvicinarsi al padel in carrozzina, vivendo lo sport come esperienza di libertà, partecipazione e crescita. Perché quando lo sport è davvero per tutti, cresce l’intera comunità” ha proseguito Alfredo Finanze, Presidente Mediterranea Eventi.

“Per noi il Circolo del Tirreno deve essere molto più di un centro sportivo: deve essere una casa aperta, dove ogni persona possa trovare il proprio spazio e sentirsi protagonista. L’avvio di questo progetto trasforma il diritto allo sport in una possibilità concreta. Vogliamo che questo sia solo l’inizio di un percorso capace di generare inclusione, nuove relazioni e una cultura sportiva sempre più aperta e partecipata” ha concluso Giuseppe Chillè, Presidente Circolo del Tirreno.