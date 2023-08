Allinparty 2023. Il via stasera a Milazzo con la sfilata degli sportivi - Tempostretto

La "Milazzo Sport Fashion" e il torneo di burraco aprono la quarta edizione dell'Allinparty. Sabato e domenica le attività sportive al Mediterranea Club

MILAZZO – È ormai giunto il giorno e nella serata odierna prenderà il via la quarta edizione dell’Allinparty, la mega convention di sport e inclusione che si svolgerà presso il Mediterranea Club di Milazzo da oggi fino a domenica 27 agosto. L’inaugurazione ufficiale avverrà con la seconda edizione della “Milazzo Sport Fashion”, la divertentissima sfilata delle associazioni sportive e di volontariato che prenderanno parte alle attività sportive organizzate durante l’Allinparty. Contemporaneamente, dalle ore 20:30, prenderà il via il torneo di burraco.

Anche questa edizione della kermesse – organizzata da Mediterranea Eventi, dall’Associazione Bios, dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dal tour operator Triptop, che vanta ancora una volta la preziosissima partnership del Comune di Milazzo ed i patrocini dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Università degli Studi di Messina, della Brigata Meccanizzata Aosta e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa – prevede un ricchissimo programma di attività sportive, oltre 20 e con tante novità, tanti momenti di confronto e di divertimento, tutte attività aperte a tutti e gratuite.

Seguiranno le attività sportive nel fine settimana

Sabato 26 si entra nel vivo della convention. Dalle 09:30 alle 12:30, presso l’Area Marina Protetta (Capo Milazzo – Area ex Casermette), spazio ai “Talk” con i testimonial della manifestazione, mentre nel pomeriggio, presso il centro sportivo di Via Mangiavacca, dalle 15 alle 19:30 appuntamento con tantissime attività sportive: calcio amputati, tennis in carrozzina, para-badminton, basket in carrozzina, beach sitting volley, beach hockey, tennis tavolo, calcio balilla, indoboard, show down, ginnastica artistica, baseball per ciechi, approccio agli IAA con i cani, tiro con l’arco, tiro a segno, softair, fitness, vela, dimostrazione DUB. La sera, infine, spazio alla comicità, con il live show gratuito di Gianluca Impastato.

Domenica 27 si replica con un’ultima esplosiva giornata di confronti e tantissimo sport. La mattina, dalle 09:30 alle 12:30, presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Milazzo, il secondo appuntamento dedicato ai “Talk” con i testimonial. Nel pomeriggio, al Mediterranea Club, ancora tantissime attività sportive, tra tornei, dimostrazioni e prove libere: rugby in carrozzina, baskin, beach sitting volley, indoboard, tennis tavolo, calcio balilla, fitness, softair, beach bocce, tiro a segno, tiro con l’arco, dimostrazione Dub. Dalle 15, inoltre, al via anche la gara di plogging, che prevede la partecipazione anche di atleti con disabilità, gara valida come qualificazione per i prossimi Campionati del Mondo, in programma a genova a fine settembre.

Articoli correlati