Il parco “Aldo Moro” è ora dei messinesi VIDEO e FOTO

Stamattina l'inaugurazione. Una distesa di verde e un panorama mozzafiato

MESSINA – E venne il gran giorno dell‘inaugurazione del parco “Aldo Moro”. Finalmente aperto. Una vista unica sulla città e una distesa di verde. Il taglio del nastro del sindaco Federico Basile e l’attesa è finita stamattina. Panchine, paletti per l’illuminazione, fiori e piante, installazioni che s’affacciano sullo Stretto: ecco un patrimonio speciale per una città che ha bisogno di recuperare verde e bellezza.

Come nel caso delle altre ville comunali, l’ingresso è consentito tutti i giorni dalle 8 alle 20, dalle 8 alle 21 nel periodo estivo, con la gestione di Messina Social City e per il verde di Messina Servizi.

Da oltre 50 anni nessun messinese ci aveva messo piede, intere generazioni non lo conoscono neanche. Ad aprile del 2023 sono stati affidati i lavori, ancora in corso, per la sua riqualificazione e apertura al pubblico. Al suo interno rimane la sede dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) mentre le aree esterne sono tornate a disposizione del Comune di Messina. Come aveva già annunciato il responsabile della struttura Mario Mattia, l’istituto che studia anche i terremoti tornerà in attività a Messina proprio quest’anno. I lavori all’interno dell’edificio, infatti, sono stati quasi del tutto ultimati.

La passerella sul Forte Vivonne e le “finestre” sullo Stretto

Ecco come il progetto ha preso forma. Il percorso inizia con una passerella in legno che circonda le vestigia del Forte Vivonne. Da lì una scalinata che conduce alla grande distesa verde. Qui sono stati posizionati degli arredi che rappresentano delle finestre sullo Stretto, ideali per scattare selfie e fotografare scorci panoramici. Da questo punto di osservazione, infatti, si gode di una vista privilegiata sulla città, fino al Capo Peloro da un lato e la Calabria dall’altro. Poi dei percorsi per passeggiare circondati da alberi e panchine su cui sedersi. Il verde sarà affidato a Messina Servizi.

