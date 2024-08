Alloggiamenti alberi che non andavano collocati, “un pericolo senza recinzione”

Gli alloggiamenti fuori posto degli alberi di ForestaMe, in via La Farina, sono stati coperti ma -denuncia un lettore - "sono un pericolo senza recinzione e segnalazione"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via La Farina incrocio via Santa Cecilia. Assoluta e pericolosissima mancanza di recinzione. Contro legge, situazione che può causare continui e naturali incidenti soprattutto per i veicoli a due ruote. Io stesso stavo perdendo il controllo del mio scooter in quanto mi sono visto tutto d’un tratto immerso nella sabbia. Occorre prestare massima attenzione e per favore”.

Negli alloggiamenti evidenziati dalle immagini avrebbero dovuto essere collocati alcuni degli alberi di ForestaMe. Dopo che nei diversi tratti di strada interessati era stato eliminato l’asfalto e predisposto la buca in cui collocare le piante, ci si è resi conto che gli alloggiamenti in questione si trovavano in corrispondenza delle fermate dei bus Atm e in prossimità del semaforo e quindi gli alberi non ci potevano stare. A questo problema si è posto rimedio ricoprendo le buche in un modo che riteniamo sia provvisorio e che, come evidenzia il segnalatore, va messo in sicurezza con recinzione e segnalazione.