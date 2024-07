Foresta Me, i nuovi alberi arrivano anche in via La Farina VIDEO

Ma è stato forato l'asfalto anche alle fermate dei bus Atm e in prossimità dei semafori

MESSINA – I nuovi alberelli del progetto Foresta Me approdano anche in via La Farina. Dalla via Tommaso Cannizzato fino all’incrocio con il viale Europa. I fori per piantare le essenze, però, sono stati fatti anche in corrispondenza delle fermate dei bus Atm e in prossimità del semaforo. Ma è evidente che qui gli alberi non dovevano esserci. E così sarà: i fori, infatti, sono stati ricoperti con la terra e gli arbusti non verranno piantati. Restano, invece, quelli già posizionati all’interno delle aree di parcheggio delimitate dalle strisce bianche.

Niente alberi sulla sede stradale

Il direttore dei lavori del Comune di Messina, in accordo con l’assessore Francesco Caminiti, ha inviato un ordine di servizio alla ditta che sta eseguendo i lavori per impedire che gli alberi venissero piantati sulla sede stradale. L’asfalto, infatti, in quei punti non doveva essere tagliato. Ora quelle buche che dovevano ospitare gli alberi sono state colmate con la terra. I lavori stanno proseguendo con il posizionamento delle griglie di protezione degli alberi.

