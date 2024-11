All’Ospedale Papardo l’ambulatorio per “patologie pancreatiche”: il via dal 2025

È un’assoluta novità nel panorama della Sicilia orientale

MESSINA – Aprirà a gennaio 2025 il nuovo ambulatorio per “patologie pancreatiche” dell’ospedale Papardo, inserito all’interno dell’Uosd di Gastroenterologia e novità assoluta nel panorama della Sicilia orientale. L’ambulatorio è finalizzato ad implementare l’offerta sanitaria per i pazienti affetti da malattie dell’apparato digerente e rappresenterà una risposta al sempre crescente numero di pazienti affetti da patologie che interessano un organo così delicato.

“Finalmente – spiegano dall’ospedale – i pazienti con pancreatite acuta o cronica e patologie oncologiche pancreatiche avranno un percorso ambulatoriale dedicato ed indirizzato verso le loro esigenze che li supporterà lungo tutto il percorso di cura”. E inoltre verrà rimodulato e ampliato l’ambulatorio delle “patologie epatiche e cirrosi”, con una particolare attenzione al sempre crescente numero di pazienti con manifestazione epatica di sindrome metabolica ed obesità per la quale l’UOSD di Gastroenterologia ha programmato un’opzione di cura con approccio endoscopico che si affiancherà alle nuove strategie farmacologiche. Il già presente ambulatorio di “malattie infiammatorie croniche intestinali” infine verrà rimodulato ed ampliato in risposta al numero elevato, ed in continuo aumento, di pazienti.