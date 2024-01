Alluvione 2011. Barcellona, al via la gara per la nuova rete fognaria

Al via la gara per la realizzazione della nuova rete fognaria di Barcellona Pozzo di Gotto. Le aree interessate saranno quelle colpite dell’alluvione

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Avviata la gara per la progettazione esecutiva e per i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria di Barcellona Pozzo di Gotto. L’appalto, dell’importo di 1 milione e 495mila euro, sarà espletato dalla Centrale unica di committenza.

Ad annunciarlo sono il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Benvegna, che commentano: «Con i fondi del Pnrr stiamo realizzando opere per la sicurezza del territorio, gestendo attraverso i nostri uffici la progettazione e intervenendo là dove l’alluvione del 2011 ha lasciato danni che hanno causato gravi disagi alla comunità per troppi anni. La nostra amministrazione non soltanto sta risolvendo le criticità che da 13 anni riguardavano la rete fognante nell’area del torrente Mandria e che finora nessuno aveva affrontato adeguatamente, ma siamo in grado di attingere alle risorse del Pnrr con progetti per la sicurezza del territorio».

L’amministrazione ha quindi annunciato l’avvio, nel corso delle prossime settimane, di ulteriori cantieri che interesseranno il territorio.