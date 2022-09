Alluvioni 2020: 3 milioni dalla Regione per Barcellona, Rodì Milici e Terme Vigliatore - Tempostretto

I tre comuni beneficeranno di risorse regionali per riparare i danni subiti due estati fa

L’ufficio speciale per la progettazione di Palazzo Orleans, diretto dall’ex commissario del Comune di Messina, Leonardo Santoro, ha assegnato ai comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Rodì Milici e Terme Vigliatore 3 milioni di euro, per i danni subiti nell’alluvione dell’8 agosto 2020. A comunicarlo è la stessa Regione Siciliana, che parla di un provvedimento che fa seguito all’attività svolta dal commissario insieme al dipartimento regionale delle Autonomie locali, dopo lo stato di crisi dichiarato ai tempi dalla giunta regionale.

Le cifre saranno così divise: 2,3 milioni vengono assegnati a Barcellona Pozzo di Gotto, 297mila euro a Rodì Milici e 411mila a Terme Vigliatore. I fondi seguono quelli assegnati nel settembre del 2021 anche a Messina, con risorse rivolte proprio a rimediare ai danni subiti nell’ondata di maltempo del 2020. Il governo regionale, si legge in una nota, aveva finanziato nove progetti, sei ex novo, per un valore complessivo di 16,1 milioni di euro.