Alma Patti supera Roma e si prepara ai playoff di A2 - Tempostretto

La formazione pattese cambia marcia nel terzo quarto e si impone in casa al Pala Serranò nella penultima giornata di stagione regolare

PATTI – Alma Patti vince senza faticare la gara contro Roma ed in vista dei play off risparmia le forze giocando in scioltezza. Risultato finale di 56-45, Botteghi e compagne scavano il solco decisivo nel terzo quarto quando imprimono una marcia impressionante alla gara, piazzando un break di 17 a 2. In classifica le pattesi salgono a quota 34 punti in A2 e si avviano a disputare per l’ennesima annata consecutiva i playoff.

La squadra di Mara Buzzanca per lunghi tratti della partita fa vedere giocate brillanti in attacco e una difesa asfissiante sulle portatrici di palla avversarie. Partita considerata finita da Miccio e socie e, negli ultimi dieci minuti, la Roma ricambia le “cortesie” ricevute dieci minuti prima. Infatti le ospiti, dopo essere state sotto di 29 punti, riescono, alla fine, a limitare i danni.

Coach Mara Buzzanca, senza mezzi termini ha parlato di stanchezza maturata nelle precedenti dodici lunghissime trasferte (e domenica, 16 aprile, c’è quella di Cagliari), ma nello stesso tempo è preoccupata per la mentalità delle sue ragazze che, sembra, debbano affrontare e superare anche un blocco psicologico ed il “nuovo campionato” dei play off incombe alle porte. Troppi errori, contro una squadra giovanissima che ha messo in campo tanta velocità e tanta buona volontà.

Alma Patti – Stella Azzurra Roma 56-45

Risultati parziali quarti: 19-16, 14-7, 17-2, 6-20.

Alma Patti: De Giovanni 6, Botteghi 12, Moretti 7, Pilabere 6, Miccio 6, Verona 15, Bardarè, Armenti ne, Sciammetta, Sarni 4. Allenatore: Buzzanca.

Stella Azzurra Roma: Prosperi 13, D’Arcangeli, Collovati, Brznova 3, Nikolic 9, Barbakadze 3, Zangara, Pelka 2, Bucchieri 12, Garofalo 4. Allenatore: Chimenti.

Arbitri: Riggio Samuele e De Giorgio Giovanni.

