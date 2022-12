Alma Patti supera Savona dilagando nel secondo tempo - Tempostretto

Netta la supremazia delle pattesi che si impongono per 70 a 48

PATTI – Una partita quella contro Savona di preparazione e dei possibili schemi da mettere sul parquet, giovedì prossimo, nella partita di recupero contro la forte Empoli ma che vale la testa del campionato di A2 Sud.

A Botteghi, Moretti e Pilabere, e compagne, dopo la strigliata di coach Buzzanca al riposo lungo, è bastato alzare i ritmi del gioco e la pressione difensiva per annichilire le donne ospiti. Un break di 18 a 0 nei 3 minuti iniziali ed il seguente di 10 a 3 ha portato le pattesi al + 27 (53 a 26). Partita a quel punto praticamente finita.

C’è da dire che la gara era iniziata con troppi errori al tiro, in particolare dalla “linea della carità” Miccio e Moretti avevano avuto un approccio negativo. Si sono fatte perdonare dal numeroso pubblico pattese, quando la loro mano è diventata calda nel terzo quarto, riscuotendo applausi a scena aperta. La retina dalla lunga distanza veniva bucata soprattutto da Botteghi (4 triple consecutive) che ha suonato la sveglia per tutte le compagne e da Bardarè (2 triple). Le ragazze ospiti hanno potuto prendere un po’ di coraggio solo negli ultimi minuti della gara quando coach Buzzanca ha fatto rifiatare le prime linee ,e sono riuscite ad accorciare le distanze in particolare con le bombe di Vivalda. Un vero e proprio calo di tensione aveva consentito al Savona di piazzare un break di 2 a 11, dopo il 30° minuto. Subito coach Mara Buzzanca ha buttato nella mischia la veterana Sarni che si è preoccupata di togliere ogni e qualsiasi velleità di farle rientrare in partita . Durante la gara c’è stata gloria anche per la locale Sciammetta e per Francia che sono andate a canestro con disinvoltura. Adesso, la testa, e le mani delle giocatrici del presidente Attilio Scarcella vanno alla partita di giovedi, dove si prevede il pubblico delle grande occasioni ,che dovrà essere la spinta aggiuntiva per guardare tutti dall’alto della classifica .A fine gara coach Buzzanca ha dedicato la vittoria a papà Franco, attualmente ricoverato in ospedale.

Alma Patti – Azimuth Savona 70-48

Parziali dei primi tre quarti: 12-6, 25-19 53-30.

Alma Basket Patti: De Giovanni ne, Botteghi 18, Francia 2, Moretti 16, Pilabere 15, Miccio 6, Bardarè 6, Armenti, Sciammetta 2, Sarni 5.

Allenatore: Buzzanca.

Azimuth Savona: Ceccardi 2, Vivalda 13, Poletti, Cignoni 2, Salsalone 2, Picasso 3, Paleari 12, Leonardini 2, Pobozy 4, Zanetti 8.

Allenatore: Dagliano.

Arbitri: Parisi di Catania e Foti di Acireale.