Altra coppia uccisa all'estero, vittima messinese ed ex fidanzata. Sospetti su parente di lei - Tempostretto

Fermato 52enne con la pistola che ha ucciso il messinese Christian Zoda. Nel giardino trovato cadavere della ex fidanzata del ragazzo

MESSINA – Dopo il tremendo delitto in Inghilterra costato la vita ad una giovane coppia della provincia, dalla Germania arriva la notizia dell’omicidio di un altro ragazzo, il messinese Christian Zoda. Ventitrè anni, Christian non è sopravvissuto alle ferite, dopo la sparatoria avvenuta davanti la pizzeria del padre ad Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda.

L’altra vittima è la sua ex fidanzata, la ventenne Sandra Quarta. Il suo cadavere è stato trovato dopo giorni di ricerche con elicotteri e cani nel giardino di casa di un 52enne, fermato per il duplice omicidio. Secondo indiscrezioni non ancora confermate sarebbe un parente della ragazza. La stampa tedesca riferisce che anche lei è stata uccisa a colpi di pistola.

Si indaga sul movente, l’uomo sospettato però al momento è trincerato nel silenzio. Al momento del fermo aveva addosso la pistola che, secondo gli investigatori, è quella che ha freddato il messinese.

Nei giorni scorsi Christian aveva diffuso la foto della ragazza sui suoi profili social, chiedendo a chi avesse sue notizie di segnalarle.