Altra giornata di fuoco tra Savoca e Casalvecchio, piccoli focolai a Messina - Tempostretto

Canadair di nuovo in azione nel borgo jonico. Sotto controllo gli incendi in città.

MESSINA – Un’altra dura giornata di incendi a Messina e provincia, quella di sabato, in particolare nelle ore del pomeriggio. Come nei giorni scorsi, le fiamme hanno tenuto in particolare impegnati i Vigili del Fuoco tra Savoca e Casalvecchio, dove diversi focolai si sono propagati richiedendo l’intervento di un canadair. (la foto d’apertura è riferito all’incendio di giorno 28 luglio)

Altri incendi si sono accesi in diversi punti della città, tra le ore più calde del primo pomeriggio e la serata, ma a Messina le fiamme sono state domate prima che la situazione potesse precipitare, rimanendo sotto controllo.