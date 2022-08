Altro temporale su Messina, strade di nuovo allagate - Tempostretto

Disagi soprattutto in zona nord e lungo le strade di collegamento verso il centro

A distanza di poco più di 24 ore un altro temporale si è abbattuto su Messina. E di nuovo strade allagate, tombini saltati e auto impantanate.

Situazione critica soprattutto in zona nord, a Torre Faro, Ganzirri, Sant’Agata in via Consolare Pompea e sulla Strada Panoramica dello Stretto, difficili quindi gli spostamenti da e verso il centro città.

Gran lavoro per la polizia municipale e i vigili del fuoco per alleviare i disagi.

Quando migliorerà il tempo?

Per vedere un miglioramento del tempo, molto probabilmente, dovremo attendere fino al pomeriggio e la serata di venerdì, quando la pressione tornerà nuovamente ad aumentare su tutto il bacino centrale del Mediterraneo, ripristinando condizioni di stabilità. Anche se non mancheranno i consueti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi durante le ore diurne. Mentre le temperature si manterranno in linea con le medie del periodo, con massime sui +30°C +31°C, e minime sui +23°C.