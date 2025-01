Amam, al quartiere Lombardo interventi quasi conclusi: poi i lavori sul viale San Martino

L'azienda ha spiegato che le operazioni previste dal Pnrr per l'ammodernamento della rete idrica "proseguono come da cronoprogramma"

MESSINA – I lavori previsti dal Pnrr “per l’ammodernamento della rete idrica di Messina stanno procedendo regolarmente, rispettando il cronoprogramma stabilito”. Lo ha comunicato l’Amam attraverso i propri canali social, spiegando che a breve termineranno gli interventi in corso nel quartiere Lombardo e si procederà poi con nuovi lavori su Viale San Martino.

Lavori “a scacchiera” da Piazza Cairoli a via Santa Cecilia

“In previsione dei lavori di riqualificazione che riguarderanno il Viale San Martino – ha spiegato l’azienda – Amam ha avviato la cantierizzazione degli isolati a partire da Piazza Cairoli. I lavori inizieranno proprio da Piazza Cairoli e procederanno in direzione di Via Santa Cecilia, con una modalità a ‘scacchiera’, alternando gli interventi sugli isolati lato monte e lato mare, per ridurre al minimo i disagi”.

Gli obiettivi dei lavori Pnrr

Poi Amam ha ricordato a cosa mira il progetto: “Ridurre le perdite idriche, attualmente pari al 53%; Implementare il sistema di asset management, migliorando la gestione delle reti; Avviare la distrettualizzazione delle reti, suddividendo il sistema idrico in distretti per una gestione più efficiente; Integrare i sistemi di telemisura e telecontrollo già esistenti, con l’introduzione di smart metering per la lettura dei contatori del centro cittadino; Mappare e implementare la rete su GIS, consentendo l’individuazione in tempo reale di eventuali perdite o problematiche e facilitandone la risoluzione con interventi rapidi e mirati”.

E infine: “Messina è l’unica città siciliana ad aver ottenuto questo importante finanziamento, pari a 20.727.496 euro, a conferma del valore strategico del progetto”.