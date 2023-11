Amam: "Ecco perché il ritardo in alcune zone". Oggi ancora niente acqua a Giostra e Annunziata - Tempostretto

L'Azienda Acque annuncia la ripresa della distribuzione entro qualche ora ma non in parte della zona nord

MESSINA – “Dopo l’intervento legato alla sospensione idrica del 17 novembre e il ripristino della erogazione dal sabato pomeriggio si è verificato un guasto nella notte di domenica 19 all’impianto del serbatoio Montesanto”. Lo comunica Amam che precisa: “Il guasto, che nulla ha a che vedere con l’intervento legato alla programmata sospensione idrica, ha depotenziato il sistema di pompaggio del serbatoio Montesanto, nella linea che alimenta in particolare le zone di Camaro, San Jachiddu, Salita Curcuruto, Torrente Trapani, Via Cappellini, Viale Giostra, Via Palermo, Via Olimpia, Annunziata e Strada Panoramica (zona nuovo Parnaso)”.

Continua la società: “La riparazione tecnica degli impianti di sollevamento si è appena conclusa ma permangono problemi di distribuzione in rete in tutte le zone interessate e, per questo, Amam ha potenziato il sistema di supporto alla popolazione tramite autobotti sino a che l’acqua non tornerà in erogazione nel giro di qualche ora, tranne Annunziata e zona Viale Giostra e via Palermo in cui l’erogazione tornerà regolare martedì mattina”.

Il Coc (Centro Operativo Comunale) non è più attivo e per ogni esigenza di supporto è possibile rivolgersi al Pronto Intervento di Amam, accessibile ai numeri e canali di contatto consueti: i numeri fisso 090.3687722 e mobile 348.3985297 e la pagina social.

Attivi i punti sul territorio in cui sono allestiti i Rubinetti fissi a disposizione dei cittadini che abbiano necessità di approvvigionarsi di acqua potabile:

Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi piazza Castronovo);

VIALE EUROPA, Pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

SEDE DI AMAM, in viale Giostra, Ritiro.

Articoli correlati