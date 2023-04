Amam, la pulizia dei tombini continua. "Il problema? Chi non rispetta i divieti" - Tempostretto

Lo sostiene la presidente Bonasera. Auto in sosta nonostante i cartelli e azienda costretta ad attendere i carroattrezzi: "Così si rallenta"

MESSINA – La pulizia di tombini e caditoie, a Messina, è una priorità. Ma a che punto è l’Amam con i lavori in vista dell’estate? Se n’è parlato in quarta commissione consiliare con la presidente dell’azienda, Loredana Bonasera, e il resto del Cda, nuovo direttore Pierfrancesco Donato compreso. L’attività prosegue, nonostante alcuni problemi legati al territorio e al mancato rispetto dei divieti di sosta, ha più volte sottolineato la presidente Bonasera.

“Troppe auto parcheggiate nonostante i divieti rallentano le operazioni”

Gli argomenti sono stati vari: dai tombini di San Michele a Castanea, da quelli della SS114 a Giampilieri, fino al caos dei divieti di sosta lungo parallele e perpendicolari della Tommaso Cannizzaro e le lamentele dei cittadini. A rispondere è la presidente della partecipata: “La nostra è una programmazione mensile e sul problema delle caditoie otturate, ad esempio dall’asfalto, bisogna tornare per liberarle. Abbiamo preso in carico diverse situazioni che stiamo attenzionando. Sui villaggi collinari come Castanea abbiamo avuto problemi con il mezzo, che è molto ingombrante, ma provvederemo a breve manualmente. Il problema restano le macchine parcheggiate nonostante i divieti, perché dover ricorrere ai vigili rallenta le operazioni”.

E ancora: “Il rifacimento della rete idrica con il Pnrr non riguarda il fognario, ma ci sono pronti altri interventi di potenziamento su altre misure e stiamo aspettando risposte. Sono pronti per essere finanziati: parliamo del versante tirrenico, dei depuratori più piccoli e di tratti nuovi per le fogne. Siamo intervenuti anche nei giorni di Pasqua, ci sono state delle emergenze e abbiamo risposto. Continuo a ripetere che resta grave il fatto che le ordinanze non vengano rispettate. Sulla Cannizzaro abbiamo chiesto ordinanze insieme a Messina Servizi per accelerare, ma spesso troviamo le auto parcheggiate”.

“Le piogge di questi ultimi tempi – prosegue Bonasera – sono state più abbondanti a livello di portata. Sono bombe d’acqua e non sempre la rete è in grado di smaltire una quantità simile. Noi puliamo la caditoie e segnaliamo eventuali problemi, che troviamo grazie alle prove idrauliche. Erano stimate 50 mila caditoie, ma sono di più, alcune bullonate o asfaltate. Molte le stiamo sostituendo. Se vedete ancora tante reti arancioni è anche perché ci sono stati problemi nel reperire le materie prime”.