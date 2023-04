Amam, nella sede di viale Giostra attivo il servizio di pagamento fatture col Pos - Tempostretto

Nuovo servizio per consentire i pagamenti dei consumi idrici con carte di credito e/o debito

MESSINA – Da oggi, giovedì 13 aprile, è attivo presso gli sportelli della sede Amam di viale Giostra – Ritiro, il sistema di pagamento Pos che consente di poter saldare le fatture dei consumi idrici anche con carta di credito e/o debito. “Abbiamo realizzato anche questo obbiettivo – dichiara la presidente Loredana Bonasera – tra i molti che abbiamo posto in programma e via via raggiunti, per migliorare la fruizione del servizio da parte degli utenti, semplificando le procedure di gestione dei rapporti contrattuali o dei pagamenti, offrendo modalità diverse per accedere ai tanti servizi che Amam offre anche telematicamente”.

Il pagamento attraverso i Pos di cui sono dotati gli sportelli al pubblico presenti nella sede di Amam, si aggiunge alla possibilità già offerta di saldare le fatture per i consumi idrici anche attraverso l’accesso ai servizi dal portale web dell’azienda.