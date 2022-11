L'Amando Volley cerca i tre punti sul campo del Terrasini - Tempostretto

Secondo impegno contro una siciliana per l'Amando Volley che dopo Marsala sfiderà Terrasini

SANTA TERESA DI RIVA – Seconda gara del trittico siciliano prevista dal calendario di Serie B1 per le amandine. La formazione di Santa Teresa di Riva infatti incontrerà le altre tre squadre corregionali del torneo una dopo l’altra. Dopo il Fly Volley Marsala, ospitata al Palabucalo domenica scorsa, è la volta adesso del Duo Rent Terrasini a cui le santateresine renderanno visita sabato 19 novembre in una gara che prenderà il via alle ore 17.

Ci sarà, sportivamente parlando, da vendicare l’inopinata sconfitta che le biancocelesti subirono nello scorso torneo ove il Terrasini si impose un po’ a sorpresa per tre set ad uno. Diego Lonardo di Castelvetrano e Sofia Gagliano di Trapani saranno la coppia arbitrale dell’incontro che si disputerà al Geodetico Comunale di via Partinico a Terrasini.

L’avversario Terrasini

Allenate da mister Enzo D’Accardi, le palermitane sinora hanno sempre concluso le proprie partite al quinto set: vincendo contro Baronissi alla terza giornata e perdendo le rimanenti tre contro Pomezia, Castellana Grotte e Olimpia San Salvatore. Nelle prime due giornate avevano osservato altrettanti turni di riposo per un totale di soli cinque punti raggranellati in classifica.

Tra le palermitane annoveriamo la presenza della veterana Valentina Biccheri, schiacciatrice, 191 cm, con esperienze in serie A nel San Casciano, nel Villanterio e nel Frosinone. Completano il roster di partenza l’altra banda Aurora Vescovo, le centrali Francesca Evola e Flavia Pecora, la palleggiatrice Martina Baruffi, l’opposta Olimpia Merler e il libero Carola Nasi.

Nella foto, accanto alla Cecchini, Nielsen e Murri ex della partita avendo entrambe militato nel Terrasini la scorsa stagione.

