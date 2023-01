Amando Volley chiude il girone d'andata a Baronissi - Tempostretto

La formazione santateresina riportando una vittoria con punteggio pieno aggancerebbe Arzano in testa alla classifica

SANTA TERESA DI RIVA – La tredicesima e ultima giornata del girone di andata riserva all’Amando Volley di Santa Teresa di Riva una trasferta in terra campana. Al Pala Irno “Nando Nobile” di Baronissi, sabato 14 gennaio con inizio alle ore 17, le locali ospiteranno le ragazze del presidente Lama in una gara dal pronostico incerto.

Una vittoria piena consentirebbe alle siciliane di agganciare in testa alla classifica la battistrada Arzano (che osserverà un turno di riposo) e di poter attendere così in tranquillità il verdetto dell’altro big match di giornata ovvero quello tra Casal de’ Pazzi e Melendugno per verificare la profondità del solco creato con le dirette inseguitrici. La gara in terra campana sarà affidata ad una coppia di arbitri lucani ovvero Stefano Capobianco di Potenza e Mario Chiechi di Matera.

La presentazione della sfida

Trattasi di uno scontro inedito tra le due società: l’ultimo incrocio tra santateresine e baroniensi è datato 18 marzo 2017 quando al Palabucalo la Mam Villa Zuccaro (Volley Santa Teresa) sconfisse 3-0 la Semprefarmacia Baronissi (14 punti di Benny Bertiglia nell’occasione). Anche in quella circostanza il coach delle campane era Ivan Constantino Castillo Berdejo.

Il tecnico peruviano dispone per la stagione in corso di un ragguardevole roster che gli ha consentito di ottenere due risultati di prestigio quali la netta vittoria contro Melendugno e la corsara affermazione di sabato scorso in quel di Pomezia senza dimenticare la vittoria in trasferta anche sull’ostico parquet di San Salvatore Telesino.

Annoveriamo in esso la presenza ad esempio di Melissa Andeng, centrale, ex Palmi o anche di Joneda Alikaj, albanese, vecchia conoscenza del girone meridionale di serie B1 (sia pur al momento in non perfette condizioni fisiche) per non tacere sulla schiacciatrice Camilla Sanguigni o l’opposta Dalhis Liguori.

