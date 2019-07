Amata: "Passi avanti per le Zes in Sicilia, benefici per Messina" - Tempostretto

Il governo regionale va avanti sulla realizzazione delle zone economiche speciali

“Il Governo va avanti guardando allo sviluppo della Sicilia, puntando sulle Zes e il loro profondo valore che avrà ricadute decisive sul nostro territorio”, dichiara la deputata regionale di Fratelli d’Italia Elvira Amata. “Oggi in occasione della seduta di commissione bilancio dell’Ars gli assessori Armao e Turano, i dirigenti e il Presidente Savona, si è discusso di un tema di estrema importanza per la Sicilia: le zone economiche speciali. Già nel marzo scorso il governo regionale aveva predisposto l’istituzione di una cabina di Regia che producesse un piano strategico di sviluppo identificando le aree da inserire nelle cd Zes. Considerate le agevolazioni previste a discrezione delle due che riguarderanno l’Isola, la ricaduta occupazionale e il potenziale attrattivo per nuovi investimenti di capitale saranno inevitabili. Ossigeno per la nostra terra che profondamente ha bisogno di nuova linfa a partire dal suo immenso e variegato potenziale. A breve sarà pronto il decreto che, successivamente, verrà inviato a Roma, al Consiglio dei Ministri”, conclude