Amatori Basket Messina, oggi "open day" al campo Floyd - Tempostretto

Il 23 e il 27 agosto dalle 18 alle 20 istruttori qualificati seguiranno bambini dagli 11 anni in su

L’Amatori Basket Messina pronta a tornare in grande stile al campo libero George Floyd per una giornata all’insegna del sano sport. La società di basket più antica del panorama messinese ha organizzato due Open Day nel campetto sportivo della zona falcata che hanno proprio come obiettivo quello di avvicinare le nuove generazioni allo sport e di sensibilizzare la collettività al mantenimento dell’area. L’inaugurazione di questa “due giorni” in cui protagonisti sono i giovani, avrà luogo stasera, 23 agosto, alle 18, mentre il secondo appuntamento è previsto per giorno 27. Entrambi gli Open Day dureranno dalle 6 fino alle 8 pomeridiane e potranno prendervi parte tutti i nati tra il 2008 e il 2011.

I ragazzi saranno divisi in due gruppi in base all’età e degli istruttori qualificati li seguiranno per far conoscere loro le basi e principi di questo magnifico sport. Particolare soddisfazione per la programmazione dell’evento è stata espressa dal dott. Marco Pistorino, Team Manager dell’Amatori Basket Messina, che ha così commentato l’iniziativa:

Marco Pistorino

“<<Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te. Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra>>, ha detto una volta Magic Johnson, considerato uno dei più grandi giocatori della storia della pallacanestro. Credo non ci sia frase più calzante di questa per accompagnare l’evento che l’Amatori Basket Messina ha in cantiere per il 23 e il 27 agosto” – ha dichiarato Pistorino – “Ancora più emozionante pensare che i protagonisti saranno proprio i giovanissimi, per i quali mi auguro che questa esperienza lasci una traccia personale, abituandoli a riscoprire l’importanza del gioco di squadra, principio al quale solo un fenomeno umano come lo sport può educare. Sono felice di aver dato, proprio per questo, il mio contributo”. Ai piccoli giocatori, un sincero “in bocca al lupo”!