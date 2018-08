Zafferia, strade e torrente trasformati in discarica a cielo aperto

Il torrente Zafferia è stato trasformato in una sorta di discarica a cielo aperto. Da quattro giorni i cassonetti non vengono svuotati ed il consigliere Giampiero Terronova parla di “allarme igienico-sanitario. Ratti e miasmi – sbotta - hanno invaso le zone a ridosso delle postazioni per la raccolta dei rifiuti.

La quantità di spazzatura che trabocca all' interno dell' alveo del torrente Zafferia alimenta l'inquinamento ambientale poiché mai rimosso. In ultimo – incalza Terranova – questa mattina un incendio sviluppatosi all'interno del torrente ha minacciato la fusione della condotta idrica in polietilene che approvvigiona il villaggio”. Il rogo è stato scongiurato dal tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. Il consigliere si è appellato “al sindaco e a tutte le autorità preposte per porre fine a questo scempio”.