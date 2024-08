Ambulante “va in ferie” e lascia l’attrezzatura di vendita sul posto

La normativa in materia non prevede installazioni fisse per l'attività di vendita ambulante

MESSINA – La foto che è stata inviata al numero WhatsApp 366.8726275 mostra un cartello in cui un venditore ambulante avvisa i clienti che l’attività è “chiusa per ferie” e riprenderà il 27 agosto. Nel frattempo l’attrezzatura di vendita, alquanto arrangiata, è stata lasciata sul posto. La normativa, invece, prevede che nel momento in cui l’attività di commercio ambulante termina il suolo pubblico debba essere lasciato libero.

Inoltre gli ambulanti, in quanto tali, dovrebbero spostarsi di 500 metri ogni ora.