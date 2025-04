Buca “killer” sul viale Europa: un ferito. “Il sindaco intervenga” VIDEO

La capogruppo di Forza Italia, Cettina Buonocuore, ha indirizzato una nota a Basile: "Gravi rischi per l'incolumità dei cittadini"

MESSINA – Incidente questa mattina sul Viale Europa: un camion, per scansare una buca, avrebbe investito un motorino che, a sua volta, è finito su un pedone. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, trasportato d’urgenza al Policlinico per aver riportato delle fratture, con la necessità di essere sottoposto ad intervento chirurgico.

A dare notizia dell’accaduto, in una nota indirizzata al sindaco Federico Basile, è stata la capogruppo di Forza Italia Cettina Buonocuore, che già da diversi giorni aveva segnalato al Comando dei Vigili Urbani la “necessità di eliminare diverse buche pericolose che nel centro cittadino e nelle principali strade di accesso alla città stanno causando notevoli danni agli automobilisti e grossi pericoli per i motociclisti”.

Nella nota, Buonocuore evidenzia che “le recenti piogge hanno determinato un crescente aumento delle buche lungo le strade cittadine che, se non eliminate prontamente, possono determinare gravi rischi alla incolumità dei cittadini e provocare responsabilità dirette da parte della amministrazione comunale”.



Al sindaco Basile viene quindi chiesto di “disporre un intervento urgente per eliminare i gravi pericoli causati dalle buche”. “Una attività – precisa la capogruppo di Forza Italia – che non si limiti a dei rattoppi tampone con materiale bituminoso freddo, ma con interventi più efficaci che eliminino definitivamente ed in maniera compatta la presenza di buche”.

Articoli correlati