Amministrative, a Leni scende in campo la squadra di Rugolo

Nella lista civica Tutti insieme per Leni i residenti che appoggiano il legale candidato a sindaco. Indicati i primi assessori

Leni – Sono tutti residenti nel comune dell’isola e sono tutti animati dalla volontà di migliorarne la qualità della vita, impiegandosi con entusiasmo per la comunità. Proprio l’entusiasmo della squadra ha voluto sottolineare Claudio Rugolo, nel presentare la squadra che lo appoggerà nella corsa a sindaco di Leni, alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno.

La lista e gli assessori

La Lista Civica Tutti insieme per Leni è formata dai candidati a consigliere comunale: Alessandro De Fina, Elio De Losa, Paola Donato, Gianluca Galletta, Antonina Lopez, Cinzia Mirenda, Albino Russo, Adriana Zagami, Elia Zagami, Maria Rosa Zagami. Designati assessori: Antonio Bartolone, Giulia Mastroeni, Marcello Rando, Mariarosa Zagami.

Insieme per leni

claudio rugolo

“Uniti dallo spirito di collaborazione e condivisione, i membri della lista si impegnano a lavorare per migliorare le condizioni socioeconomiche e la qualità della vita a Leni, sia nel contesto urbano che extraurbano. In caso di vittoria nelle elezioni, la squadra si impegna a rappresentare e difendere gli interessi diffusi della comunità lenese, lavorando per il benessere di tutti i cittadini”, spiegano i componenti della lista, che invitano i cittadini ad unirsi all’azione amministrativa: “Insieme, possiamo fare la differenza con una marcia in più”.